Пий-Хемский район, Тыва, 16 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Пий-Хемском районе Тувы из-за лесного пожара ввели режим ЧС. Постановление об этом подписано 15 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации.

Администрация Пий-Хемского района Тувы Природный пожар в Туве

Лес горит на площади 150 га вблизи посёлка Хадын. Угрозы населённому пункту, как отмечается, нет.

«Степные пожары остановить тяжело. В этом году травостой высокий, прогнозируется ветреная погода, аномальная жара без дождей. Риски пожаров крайне высоки», — добавили в администрации.

Глав муниципалитетов района обязали организовать работу по созданию резерва противопожарного оборудования и снаряжения, оказать содействие в обеспечении патрулирования территорий, жителей призвали быть осторожными с открытым огнём.