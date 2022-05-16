София, 16 мая, 2022, 12:22 — ИА Регнум. На полигоне Корен в Южной Болгарии стартовали масштабные учения болгарских вооруженных сил «Стальной щит — 22». Об этом 16 мая сообщает софийская газета «Факты».

Армия Болгарии

Согласно официально информации, в маневрах принимают участие более 960 военнослужащих и 270 единиц боевой техники. Как утверждают представители минобороны Болгарии, мероприятие носит «плановый характер».

«Будут отработаны системы взаимодействия между различными родами войск в рамках повышения уровня тактической подготовки офицеров, унтер-офицеров и рядовых», — говорится в заявлении структуры.

Ранее правительство Болгарии объявило о намерении реализовать программу укрепления своей обороноспособности на фоне политического кризиса на Украине.