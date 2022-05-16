Уфа, 16 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Действие налоговых льгот для резидентов особой экономической зоны «Алга» (ОЭЗ) намерены продлить в Башкирии. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Сообщается, что для резидентов этой особой экономической зоны планируется продлить действие льготной ставки налога на прибыль организаций.

Отмечается, что в течение первых пяти лет с момента получения первой прибыли от работы в особой экономической зоне предприятия полностью освобождены от уплаты налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Башкирии.

«А далее действующим законодательством для них предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого налог взимается в размере 5% от прибыли. Законопроектом предлагается увеличить этот льготный период с пяти до семи лет», — приводит пресс-служба слова председателя государственного Собрания региона Константина Толкачева, который считает, что налоговая льгота, хотя и обернется на первоначальном этапе уменьшением поступлений в бюджет, но в конечном итоге будет стимулировать развитие реального сектора экономики.

Сообщается, что согласно оценке министерства финансов, после принятия закона потери бюджета республики составят порядка 22 млн рублей ежегодно.

«Но в перспективе за счет развития производств поступления в бюджет увеличатся. Кроме того, резиденты особой экономической зоны «Алга» создадут новые рабочие места, а это социальная защита жителей республики и еще один веский довод в пользу государственной поддержки бизнеса. Сейчас экономика нашей страны испытывает сильное санкционное давление и находится в состоянии высокой неопределенности. В таких условиях крайне важно сохранять для перспективных промышленных производств режим экономического благоприятствования», — пояснил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии витамин В2 будут выпускать в особой экономической зоне «Алга».