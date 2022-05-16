Анкара, 16 мая, 2022, 12:21 — ИА Регнум. МИД Турции осудил убийство заместителя директора афгано-турецкой школы в Айну Мина города Кандагар и призвал к немедленному выявлению виновных. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Представитель губернатора Кандагара подтвердил, что Эршад Ахмад был зарезан в своей машине. По его словам, киллеры также забрали телефон Эршада Ахмада.

Пока никто не может назвать мотивов убийства.

После прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, помимо убийств бывших военных и госслужащих, выросло число убийств мирных жителей.

Семья молодого человека по имени Ямо Насими сообщила в социальных сетях, что в Кабуле неизвестные застрелили студента факультета информатики Кабульского университета.