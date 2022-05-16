Калуга, , 12:51 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки был госпитализирован 21 ковид-пациент, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 16 мая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 29 человек. Днём ранее, 15 мая, в регионе было зарегистрировано 39 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 103 602 человек, 100 297 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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