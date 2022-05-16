Москва, 16 мая, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Участница Pussy Riot Людмила (Люся) Штейн объявлена в розыск, сообщает 16 мая «Интерфакс».

(сс) Denis Bochkarev Pussy Riot

Карточка Штейн появилась в базе разыскиваемых лиц МВД. Ранее женщина неоднократно задерживалась полицией. В 2021 году Людмила Штейн признана виновной в совершении уголовного преступления — по части 4 статьи 33 — частью 1 статьи 236 УК РФ («Подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей»).

Суд назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.