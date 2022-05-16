Челябинск, 16 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Челябинске 18-летнего иностранца осудили за попытку продавать наркотики. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Pixabay.com Суд

По данным следствия, гражданин в составе группы лиц организовал на территории Ленинского района четыре тайника с 200 граммами вещества. Но полицейские его задержали.

Подсудимый признал вину и активно способствовал расследованию. Суд назначил ему три с половиной года колонии строгого режима.

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