Москва, 16 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. На сегодняшний день большинство жителей России (67%) считают себя успешными людьми, противоположное мнение у 24%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Успешные люди

Чаще всего успешными себя называют граждане в возрасте 25-34 года (78%) и 35-44 лет (72%). К менее успешным относят себя люди 45-59 лет (59%) и старше 60 лет (61%). Успешность человека респонденты связывают с двумя факторами: материальным статусом и уровнем образования.

Те, кто оценивает своё материальное положение как хорошее, более чем в два раза чаще называли себя успешными (89%), чем те, кто оценил своё материальное положение как плохое (40%). Люди с высшим чаще считают себя успешными (77%), чем те, у кого уровень образования ниже (62%).

Опрос по телефону проведен 12 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России каждый шестой гражданин считает себя успешным.

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