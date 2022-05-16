Москва, 16 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Российская экономика в целом и платежные системы в частности хорошо адаптируются к новым условиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал данные о том, что в РФ выросла доля тех, кто предпочитает использовать наличные для расчетов.

Sdelanounas.ru МИР

«Для увеличения доли расчетов в наличных деньгах есть целый ряд объективных причин, связанных с беспрецедентным санкционным давлением на российскую экономику, — сказал экономист. — Речь идет, прежде всего, об ограничении использования современных платежных инструментов, в том числе различных платежных систем, таких как ApplePay. Кроме того, к тенденции использования наличных денежных средств привели общие опасения людей по поводу стабильности работы этих современных приложений. Впрочем, уже сейчас мы видим, что эти опасения оказались по большей части беспочвенными. Российская экономика в целом и платежные системы в частности хорошо адаптируются к новым условиям».

Более того, как подчеркнул Твердохлеб, найдены и успешно действуют (например, в рамках платежной системы «Мир») технические решения, которые позволяют беспрепятственно осуществлять расчеты пластиковыми картами.

«Так что можно утверждать, что динамика увеличения доли наличных расчетов уже в обозримом будущем стабилизируется, а в дальнейшем наступит перелом тренда, и привычные инструменты безналичного расчета вновь начнут превалировать в расчетных отношениях», — уверен экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова также спрогнозировала, что постепенно жители РФ будут возвращаться к безналичной оплате товаров и услуг.