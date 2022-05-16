Липецк, 16 мая 2022, 12:16 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб прапорщик полиции, сотрудник спецподразделения управления Росгвардии по Липецкой области Алексей Деревянко. Об этом 16 мая сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб прапорщик полиции, сотрудник спецподразделения управления Росгвардии по Липецкой области Алексей Деревянко
В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб прапорщик полиции, сотрудник спецподразделения управления Росгвардии по Липецкой области Алексей Деревянко
Телеграм-канал Игоря Артамонова
«Сегодня в Липецке прощаются с Алексеем Деревянко, уроженцем Добровского района. Прапорщик полиции, сотрудник спецподразделения управления Росгвардии по Липецкой области погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.
Алексей Владимирович Деревянко посмертно награждён орденом Мужества. Он исполнял воинский долг во имя защиты интересов своей Родины, соотечественников и семьи. Искренние слова соболезнования родным и близким погибшего», — написал Артамонов в своём телеграм-канале.