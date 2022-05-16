Липецк, 16 мая 2022, 12:16 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб прапорщик полиции, сотрудник спецподразделения управления Росгвардии по Липецкой области Алексей Деревянко. Об этом 16 мая сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
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Липецкий губернатор сообщил о гибели военного
«Сегодня в Липецке прощаются с Алексеем Деревянко, уроженцем Добровского района. Прапорщик полиции, сотрудник спецподразделения управления Росгвардии по Липецкой области погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.
Алексей Владимирович Деревянко посмертно награждён орденом Мужества. Он исполнял воинский долг во имя защиты интересов своей Родины, соотечественников и семьи. Искренние слова соболезнования родным и близким погибшего», — написал Артамонов в своём телеграм-канале.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.