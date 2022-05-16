Липецк, 16 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб прапорщик полиции, сотрудник спецподразделения управления Росгвардии по Липецкой области Алексей Деревянко. Об этом 16 мая сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Телеграм-канал Игоря Артамонова В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб прапорщик полиции, сотрудник спецподразделения управления Росгвардии по Липецкой области Алексей Деревянко

«Сегодня в Липецке прощаются с Алексеем Деревянко, уроженцем Добровского района. Прапорщик полиции, сотрудник спецподразделения управления Росгвардии по Липецкой области погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Алексей Владимирович Деревянко посмертно награждён орденом Мужества. Он исполнял воинский долг во имя защиты интересов своей Родины, соотечественников и семьи. Искренние слова соболезнования родным и близким погибшего», — написал Артамонов в своём телеграм-канале.