* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:16 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прошлой ночью в деревне Рашиди Касан уезда Дех Салах афганской провинции Баглан арестовали Карима, сына Мохаммада Салима. Об этом 15 мая сообщает газета «8 Собх».

Арест Victor

Источники добавляют, что Карим был одним из самых безобидных и бедных людей в деревне, не имевшим отношения ни к одной группировке.

Судьба Карима пока неизвестна. Источники сообщают, что члены его семьи из-за крайней нищеты не могут позволить себе даже звонок по телефону.

Напомним, прошлой ночью талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли трёх человек в уездах Дех-Салах и Пуле-Хисар якобы за сотрудничество с Фронтом национального сопротивления.