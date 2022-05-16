Ереван, 16 мая 2022, 12:15 — REGNUM Протестные акции, охватившие в течение последних двух недель Ереван, притормозили деструктивные процессы по карабахскому вопросу. Об этом 16 мая заявил журналистам один из участников движения «Сопротивление», депутат парламента Армении Тадевос Аветисян.
«Это пока маленький успех, и нам рано расслабляться, полагая, что проблема окончательно решена. Власти сейчас разбежались от страха и решили на время отложить свои антиармянские планы. Но мы пойдем до конца и докажем, что у властей нет мандата для осуществления этих преступных замыслов», — сказал Аветисян.
Он добавил, что правоохранители начали задерживать участников протестного движения по «сфабрикованным» уголовным делам. Несмотря на это, протесты продолжатся. Участники акций требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна, обвиняя его в политике, направленной против интересов Армении и Нагорного Карабаха.
Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. Протестующие проводят акции гражданского неповиновения и перекрывают движение на дорогах. В полиции некоторых лидеров протестующих обвинили в избиении группы пожилых людей и в подкупе с целью привлечь участников на митинг.
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