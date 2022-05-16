Ереван, , 12:15 — REGNUM Протестные акции, охватившие в течение последних двух недель Ереван, притормозили деструктивные процессы по карабахскому вопросу. Об этом 16 мая заявил журналистам один из участников движения «Сопротивление», депутат парламента Армении Тадевос Аветисян.

Протесты в Ереване Photolure

«Это пока маленький успех, и нам рано расслабляться, полагая, что проблема окончательно решена. Власти сейчас разбежались от страха и решили на время отложить свои антиармянские планы. Но мы пойдем до конца и докажем, что у властей нет мандата для осуществления этих преступных замыслов», — сказал Аветисян.

Он добавил, что правоохранители начали задерживать участников протестного движения по «сфабрикованным» уголовным делам. Несмотря на это, протесты продолжатся. Участники акций требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна, обвиняя его в политике, направленной против интересов Армении и Нагорного Карабаха.

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. Протестующие проводят акции гражданского неповиновения и перекрывают движение на дорогах. В полиции некоторых лидеров протестующих обвинили в избиении группы пожилых людей и в подкупе с целью привлечь участников на митинг.

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