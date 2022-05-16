Брюссель, , 12:15 — REGNUM По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Европейский союз якобы стал «заложником» Венгрии, блокирующей принятие шестого пакета антироссийских санкций из-за несогласия Будапешта с вводимым в нем эмбарго на нефть из России. Он заявил об этом 16 мая журналистам перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза.

Габриэлюс Ландсбергис Ragaiselis

«В настоящее время весь ЕС стал заложником одной страны, которая не может помочь нам достичь консенсуса», — сказал он.

Также Ландсбергис добавил, что Евросоюзу необходимо прийти к согласию в этом вопросе, так как сообщество не может оставаться «в заложниках».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз сможет в ближайшие дни согласовать шестой пакет санкций против России.