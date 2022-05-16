Москва, , 12:14 — REGNUM В медицинские учреждения Москвы доставлены 115 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 16 мая в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 108 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 255 человек выздоровели после COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки 255 человек выздоровели в Москве после COVID-19