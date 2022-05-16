В Москве с COVID-19 госпитализированы 115 человек
Москва, 16 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Москвы доставлены 115 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 16 мая в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 108 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 255 человек выздоровели после COVID-19.