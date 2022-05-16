Москва, 16 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Постепенно жители РФ начнут возвращаться к безналичной оплате товаров и услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова, комментируя данные о том, что в РФ выросло число граждан, предпочитающих расплачиваться наличными.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредитные карты

«В конце февраля многие стали снимать деньги из банкоматов. И до сих пор у многих есть опасения, что с банками могут быть проблемы и лучше иметь наличные. Также кто-то ранее снял крупную сумму, которую до сих пор расходует, — сказал Ермилова. — Помимо этого, ряд продавцов просят именно наличную оплату. Поэтому приходится снимать деньги и оплачивать. Постепенно граждане снова начнут отдавать предпочтение безналичной оплате. Многое зависит и от того, как сам бизнес будет принимать оплату. Сейчас банки предлагают интересные предложения с банковскими картами. Повышенный кэшбэк, акции с партнерами. Так что объём карт, скорее всего, будет расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что жители РФ видят всё меньше выгоды в том, чтобы расплачиваться банковскими картами.