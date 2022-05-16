Санкт-Петербург, 16 мая, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Жители Донбасса получат более 20 тонн медикаментов из Санкт-Петербурга. В Северной столице собрали очередную партию гуманитарной помощи. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе Законодательного собрания города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

В сборе помощи для ДНР и ЛНР приняли участие петербургские фармацевтические компании, меценаты и простые горожане. Организатором акции стал Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, содействие в сборе гуманитарной помощи оказало Заксобрание.

«Это показывает, что Петербург действительно является городом с «большим сердцем» — горе, которое сейчас постигло две эти республики, тронуло всех наших жителей. Мне очень приятно, что петербуржцы откликнулись на инициативу химико-фармацевтического университета», — заявил спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Отметим, что большую часть медикаментов передали компании «АФАЛИНА» и «Биопин Фарма», общий объём составил более 19 тонн. Помимо лекарств люди традиционно приносили бутилированную питьевую воду и продукты питания длительного хранения.

Гуманитарная помощь поступит в Донбасс по транспортному коридору. Она достигнет конечной цели уже через двое суток.

Напомним, что ранее из Петербурга отправили вагон с гуманитарным грузом. Он стал частью «Поезда помощи» — всероссийской акции по отправке всего необходимого для жителей Донбасса.