Кемерово, , 12:13 — REGNUM За минувшие сутки в Кемеровской области подтверждено три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 2345 человек. Общее число выявленных случаев инфицирования достигло 163 076. За сутки диагноз подтвердился у 84 жителей, 18 из которых госпитализированы в стационары.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 159 576 человек, в том числе 18 за последние сутки.