Кемерово, 16 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Кемеровской области подтверждено три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 2345 человек. Общее число выявленных случаев инфицирования достигло 163 076. За сутки диагноз подтвердился у 84 жителей, 18 из которых госпитализированы в стационары.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 159 576 человек, в том числе 18 за последние сутки.