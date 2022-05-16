Вашингтон, 16 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Госдепартамент США уведомил Конгресс страны об исключении пяти зарубежных организаций из списка террористических организаций, включая баскских террористов ЭТА. Об этом пишет испанское издание La Razón со ссылкой на агентство AP.

en.wikipedia.org Боевики ЭТА

Отмечается, что исключение указанных организаций происходит одновременно с дебатами о том, следует ли исключить иранскую организацию КСИР из списка США в рамках работы по иранской ядерной сделке.

Госдепартамент США сообщил, что запреты в отношении этих пяти организаций будут официально сняты после публикации в Федеральном реестре во второй половине мая. Отмечается, что все соответствующие распоряжения уже подписаны государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Согласно заявлению Блинкена, отмена основана на административном пересмотре в отношении организаций, который по закону должен проводиться каждые пять лет. В ходе проверки учитывается, продолжают ли действовать включенные в список организации, совершали ли они террористические акты в течение последних пяти лет, а также соответствует ли исключение из списка интересам национальной безопасности США.

В 2011 году ЭТА заявила об отказе от вооружённой борьбы. В апреле 2018 года террористическая организация объявила о самороспуске.