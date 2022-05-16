Рубежное, ЛНР, 16 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В городе Рубежное Луганской Народной Республики могла произойти техногенная катастрофа. Об этом 16 мая сообщили в Министерстве внутренних дел ЛНР.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

В МВД рассказали, что минирование украинскими националистами завода «Заря» в Рубежном могло привести к техногенной катастрофе. На территории химического предприятия, освобождённого от боевиков, обнаружили большие объёмы взрывчатки — около 49 тонн тротила и аммонала. Учитывая запасы химических веществ на предприятии, подрыв привёл бы к глобальным последствиям.

Как сообщало ИА REGNUM, завод при отступлении заминировали украинские войска. Подавить сигнал и предотвратить возможность взрыва смогли подразделения РЭБ.