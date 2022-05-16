Кабул, , 12:11 — REGNUM В результате ракетных обстрелов Пакистаном уезда Нари афганской провинции Кунар по меньшей мере шестеро детей получили ранения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Авиаудар U.S. Marine Corps

Пакистанские ракеты упали на кишлаки Шамсир и Шангар. По словам источника, обстрелы велись с перерывами, всего был произведён 41 пуск.

Помимо человеческих жертв, населению нанесён серьезный материальный ущерб. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Напомним, десятки человек погибли в апреле в результате пакистанских авиаударов по провинциям Хост и Кунар.