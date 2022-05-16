Кабул, 16 мая 2022, 12:11 — REGNUM В результате ракетных обстрелов Пакистаном уезда Нари афганской провинции Кунар по меньшей мере шестеро детей получили ранения. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Пакистанские ракеты упали на кишлаки Шамсир и Шангар. По словам источника, обстрелы велись с перерывами, всего был произведён 41 пуск.
Помимо человеческих жертв, населению нанесён серьезный материальный ущерб. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.
Напомним, десятки человек погибли в апреле в результате пакистанских авиаударов по провинциям Хост и Кунар.