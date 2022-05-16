Кострома, 16 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников предложил Роспотребнадзору принять решение по отмене или продолжении масочного режима «исходя из реальной ситуации». Об этом он заявил на еженедельном совещании в администрации региона.

https://pixabay.com Маска

«В ряде регионов по сути дела сегодня масками не пользуются. Да и у нас зайди в любой торговый центр — единицы людей используют маски. В связи с тем, что у нас заболеваемость находится на самом низком уровне, хотелось бы принять решение исходя из реальной ситуации. Проанализируйте ситуацию с заражениями по отдельным предприятиям, организациям, отраслям», — сказал Ситников.

Пятая волна коронавируса началась в Костромской области в середине января 2022 года. Пик «Омикрона» пришёлся на 13 февраля, тогда инфекцию диагностировали у 1083 костромичей. На протяжении последнего месяца ситуация с заражениями стабильна — в регионе фиксируют не более 50 заражений в сутки. Вместе с тем область так и не выполнила план по вакцинации 80% взрослого населения. По данным на 16 апреля прививки сделали 309 791 человек — 77,1% от плана или 62% от всего взрослого населения области.