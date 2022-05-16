Берлин, 16 мая, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в рамках неформального саммита глав внешнеполитических ведомств государств НАТО обсудил в ходе встречи в Берлине со своим коллегой из США Энтони Блинкеном вопросы поставок в Евросоюз зерна с Украины. Об этом 16 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительным данным, стороны пришли к выводу о необходимости «косвенной поддержки экономики Украины путем закупок продовольствия».

«Мы с американским Госсекретарем Блинкеном определили пути доставки в Европу зерна через [румынские] порты Галац и Констанца, а также возможные совместные международные действия в этом отношении, чтобы способствовать продовольственной безопасности ЕС», — резюмировал, в частности, Ауреску.

Предполагается, что оба министра достигли соответствующей договоренности, детали которой не разглашаются.

В этой связи независимые международные эксперты выразили свое недоумение относительно указанных переговоров. Данный формат саммита НАТО не предусматривает обсуждение торговых сделок между отдельно взятыми структурами.