Красногорск, , 12:08 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 255 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 16 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Rk.gov.ru

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 574 946 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 766 236.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 16 мая число жертв COVID-19 увеличилось на 18 человек.

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