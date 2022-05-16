Казань, 16 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Татарии выявили за последние сутки 184 случая заражения коронавирусом, накануне подтвердили 185 тестов. По информации общероссийского оперативного штаба на 16 мая, в ковид-стационары республики доставили за прошедший день 24 человека.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

Всего в Татарии зарегистрировано 147 766 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 142 735 пациентов, скончался 1991 человек. За сутки выписали 434 пациента, умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, российские медики выявили более 4,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки.

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