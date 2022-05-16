Москва, , 12:07 — REGNUM Если НАТО назовёт Россию непосредственной угрозой, то нашей стране придется соответствовать этому. Об этом 16 мая, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Будем создавать непосредственную угрозу альянсу, чтобы быть на высоте этой оценки НАТО», — пояснил представитель МИД России.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что в новой стратегической концепции альянса, которую планируется принять на саммите НАТО в Мадриде в июне, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО существует не для взаимодействия или безопасности, а является машиной конфронтации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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