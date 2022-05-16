Москва, 16 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Если НАТО назовёт Россию непосредственной угрозой, то нашей стране придется соответствовать этому. Об этом 16 мая, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Будем создавать непосредственную угрозу альянсу, чтобы быть на высоте этой оценки НАТО», — пояснил представитель МИД России.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что в новой стратегической концепции альянса, которую планируется принять на саммите НАТО в Мадриде в июне, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО существует не для взаимодействия или безопасности, а является машиной конфронтации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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