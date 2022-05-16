Джелалабад, Афганистан, 16 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили, что один человек погиб и пятеро получили ранения в результате взрыва бомбы в уезде Куз Кунар афганской провинции Нангархар. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

mikegi Взрыв

Абдул Басир Забули, представитель полиции Нангархара, сообщил, что в машину была заложена магнитная мина, в результате взрыва которой погиб водитель. Бомба взорвалась у скотного рынка во время наплыва покупателей.

Кроме того, местные источники в Урузгане сообщают, что двое детей погибли и один был ранен в результате взрыва мины в уезде Хора.