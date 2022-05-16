Ростов-на-Дону, 16 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности директора Донского инфекционного центра (Ростов-на-Дону) Виталий Барков отчитался о доходах за 2021 год. Декларация размещена на сайте министерства здравоохранения Ростовской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

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Согласно декларации, годовой заработок руководителя специализированной клинической инфекционной больницы составил 2 млн 145,5 тыс. рублей. У него в собственности есть земельный участок площадью 348 кв. метров, жилой дом 120,2 кв. метра, нежилое помещение 25,7 кв. метра, а также ½ доли в домовладении и жилом доме. В пользовании у Виталия Баркова также жилой дом площадью 249 кв. метров и земельный участок 543 кв. метра. Он задекларировал также Porsche Cayenne.

Супруга Баркова в 2021 году заработала 2 млн 738 тыс. рублей. Ей принадлежит квартира 66,5 кв. метра, ½ доли в жилом доме и домовладении. В гараже у супруги — автомобиль Lexus RX300.