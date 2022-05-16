Сеул, 16 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Новый специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провел 16 мая телефонные переговоры с американским коллегой Сон Кимом, с которым обсудил эпидемиологическую ситуацию в КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, стороны выразили обеспокоенность тяжелой эпидемиологической ситуацией в Северной Корее и договорились о тесном сотрудничестве с международным сообществом для оказания гуманитарной помощи КНДР.

Известно, что американская сторона поддержала решение Сеула оказать помощь Пхеньяну.

Представители Южной Кореи и США также обсудили возможный пуск северокорейской ракеты и договорились продолжить укреплять тесную координацию между странами.