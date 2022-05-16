Черкесск, 16 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии объявили конкурс, который должен определить лучшего педагога по его достижениям в педагогической деятельности в 2022 году. Победителям вручат премии, размер которых составит 200 тыс. рублей, сообщили 16 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

ИА REGNUM Школьный учитель

Всего будут присуждены четыре премии. Их число определяется с учетом количества учащихся образовательных учреждений в регионе.

«Количество денежных поощрений из средств федерального бюджета определено Министерством просвещения РФ с учетом числа обучающихся в образовательных организациях и составляет для республики четыре поощрения по 200 тысяч каждое.

Для участия в конкурсе приглашаются учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет и имеющие учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю. Победителя определят ко Дню учителя.