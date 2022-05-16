Джакарта, 16 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Министерство юстиции и прав человека в Индонезии предоставило особые послабления 1252 из 1988 заключенных-буддистов по всей стране, сообщает Kompas.

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В общей сложности 768 заключенных получили 1 месяц ремиссии, 211 заключенных получили 1 месяц 15 дней ремиссии и 2 месяца ремиссии получили 150 заключенных. Тем временем семеро заключенных получили немедленное освобождение.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей с Днем Будды.

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