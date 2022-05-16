Мурманск, , 12:05 — REGNUM В Мурманской области многодетные семьи, отмеченные наградой «Родительская слава», получат единовременную выплату в пять миллионов рублей. Об этом в в ходе оперативного совещания в правительстве области сообщил глава региона Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча Владимира Путина с многодетной семьей (сс) Администрация президента России

«Мы приняли решение о предоставлении дополнительной поддержки семьям, которые показывают нам пример того, какой должна быть семья», — пояснил губернатор.

Выплата будет иметь целевой характер — средства можно будет направить на приобретение жилья или на покупку автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники за рождение третьего ребёнка получат по миллиону рублей.