Мурманск, 16 мая 2022, 12:05 — REGNUM В Мурманской области многодетные семьи, отмеченные наградой «Родительская слава», получат единовременную выплату в пять миллионов рублей. Об этом в в ходе оперативного совещания в правительстве области сообщил глава региона Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.
Выплата будет иметь целевой характер — средства можно будет направить на приобретение жилья или на покупку автомобиля.
Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники за рождение третьего ребёнка получат по миллиону рублей.