Тюмень, 16 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксирован 31 выздоровевший и 16 госпитализированных с COVID-19. Об этом 16 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 16 мая коронавирус выявили у 25 тюменцев. Это на три человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 16 мая коронавирус выявили у 191 381 человека, выздоровели 186 235 пациентов, скончались 4316 (на одного человека больше, чем днём ранее).