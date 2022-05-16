Ереван, , 12:04 — REGNUM Сотрудники полиции Еревана задержали генерального секретаря оппозиционной партии «Родина» Хачика Галстяна, а также ряд других активистов, которые участвуют в протестном автопробеге 16 мая. Об этом сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) член политсовета партии Арсен Бабаян.

На улицах Еревана Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

Сегодня пять колонн автомобилей выдвинулись к центру столицы Армении. Они создают пробки на улицах.

«Полиция регистрирует новый рекорд беззакония: участников автопробега незаконно задерживают, оставляя машины на улице, — заявил Бабаян. — Как можно быть таким невежественным, настолько незрелым, чтобы не понимать, что этот народ не боится, этот народ не отступит».

Ранее в пресс-службе полиции Еревана, что с утра задержали 32 участников акции. Их обвиняют в административном нарушении по статье «невыполнение законного требования служащего войск полиции».

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. Протестующие перекрывают движение на дорогах. Лидеры протестов объявили, что на этой неделе количество акций неповиновения резко возрастёт. Они намерены добиться максимальной парализации транспортного движения в городе, включая метро.