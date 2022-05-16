Москва, , 12:03 — REGNUM Парламентская комиссия по биолабораториям на Украине получила от МИД России информацию, подтверждающую несоблюдение США и Украиной Конвенции о запрете биологического оружия (КБТО). Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом заявил сопредседатель комиссии сенатор Константин Косачёв.

Константин Косачёв Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы получили очень важную дополнительную информацию, подтверждающую наши опасения, касающиеся очевидного несоблюдения США, а также Украиной своих обязательств по конвенции о запрете биологического оружия», — сказал Косачёв.

Он сообщил, что в декабре 2022 года состоится девятая конференция, где будет обсуждаться исполнение Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО).

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