Москва, 16 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Парламентская комиссия по биолабораториям на Украине получила от МИД России информацию, подтверждающую несоблюдение США и Украиной Конвенции о запрете биологического оружия (КБТО). Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом заявил сопредседатель комиссии сенатор Константин Косачёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Косачёв

«Мы получили очень важную дополнительную информацию, подтверждающую наши опасения, касающиеся очевидного несоблюдения США, а также Украиной своих обязательств по конвенции о запрете биологического оружия», — сказал Косачёв.

Он сообщил, что в декабре 2022 года состоится девятая конференция, где будет обсуждаться исполнение Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО).