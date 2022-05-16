Уфа, , 12:09 — REGNUM Хирурги из Башкирии уже сделали первые операции в медучреждениях Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 16 мая сообщил председатель государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Бригада хирургов CMSRC

Он напомнил, что на прошлой неделе в город Красный Луч Луганской Народной Республики прибыл седьмой гуманитарный конвой из Башкирии. В ЛНР прибыли башкирские медицинские работники и специалисты дорожной отрасли. Были доставлены медицинские модули, дорожно-строительная техника и гуманитарный груз.

«Вчера (15 мая) прибывшими хирургами сделаны первые операции. Коммунальщиками начата подготовка участков для монтажа доставленных детских площадок, дорожниками ремонт дорог», — сообщил Гумеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Красный Луч были доставлены 165 тонн гуманитарной помощи из Башкирии.

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