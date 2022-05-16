Москва, 16 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Уголовное дело об избиении российского фигуриста Дмитрия Соловьёва прекратил Тверской районный суд Москвы после примирения сторон. Об этом 16 мая сообщили в суде.

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Отмечается, что фигуранты дела Владислав Смирнов и Владислав Яковцев отпущены из-под стражи в зале суда. Избранная им мера пресечения отменена. Они обвинялись в совершении преступления по статье УК РФ «Причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц из хулиганских побуждений».

Представитель потерпевшего указал в суде, что Смирнов и Яковцев принесли извинения и деятельно раскаялись в содеянном, полностью загладив причинённый вред.

Напомним, Соловьёв был избит двумя 18-летними студентами около одного из баров в Москве в ночь с 20 на 21 декабря 2021 года. У него был диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести.