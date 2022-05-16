Бухарест, 16 мая 2022, 12:01 — REGNUM В Бухаресте в возрасте 66 лет скончался румынский ученый, управляющий по делам Румынии в МАГАТЭ Шербан Вылеча. Об этом 16 мая сообщает бухарестский телеканал Digi24.
По предварительным данным, смерть Вылечи наступила по естественным причинам. Ранее он страдал тяжелой формой болезни сердца.
Ш. Вылеча стоял у истоков создания румынской ядерной энергетики. Он был автором проекта строительства в крупнейшей в Румынии Чернаводской АЭС и одним из организаторов плана укрепления «саркофага» на украинской Чернобыльской атомной электростанции.
Дата и место прощания с ученым не называются.