Бухарест, 16 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Бухаресте в возрасте 66 лет скончался румынский ученый, управляющий по делам Румынии в МАГАТЭ Шербан Вылеча. Об этом 16 мая сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По предварительным данным, смерть Вылечи наступила по естественным причинам. Ранее он страдал тяжелой формой болезни сердца.

Ш. Вылеча стоял у истоков создания румынской ядерной энергетики. Он был автором проекта строительства в крупнейшей в Румынии Чернаводской АЭС и одним из организаторов плана укрепления «саркофага» на украинской Чернобыльской атомной электростанции.

Дата и место прощания с ученым не называются.