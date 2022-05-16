Пекин, , 12:00 — REGNUM Китайские власти призывают страны «Большой семерки» (G7) перестать клеветать на Китай и осуществлять вмешательство в его внутренние дела. Об этом 16 мая заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь Fmprc.gov.cn

Как подчеркнул китайский дипломат, позиция Пекина по связанным с Гонконгом, Синьцзяном, Тайванем и морскими делами вопросам является ясной и последовательной.

«Игнорирование позиции Китая и объективных фактов, грубое вмешательство во внутренние дела КНР, злонамеренная клевета на Китай и очередное использование российско-украинского конфликта для оказания давления на Китай, это все абсурдная риторика, не стоящая хлопот», — сказал он.

Также Чжао Лицзянь добавил, что Китай обращается к странам G7 с призывом «уважать суверенитет Китая, прекратить клеветать на него и вмешиваться во внутренние дела КНР в какой бы то ни было форме».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что вступление Финляндии в НАТО отразится на её отношениях с Китаем.