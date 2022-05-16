Донецк, 16 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 11:20 с позиций в населённом пункте Новгородское украинские войска обстреляли Пантелеймоновку. Всего выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка и Ясиноватой.