Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Завод по производству газовых турбин Siemens в Горелово Ленинградской области продолжит свою работу. Об этом 16 мая заявили представители АО «Силовые машины», являющегося совладельцем предприятия, пишет «Деловой Петербург».

Турбина Siemens Siemens Pressebild

«Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) — это совместный завод АО «Силовые машины» и компании «Сименс Энергетика АГ». Производство турбин под маркой Siemens развернулось в Ленинградской области с 2015 года. На сегодняшний день на предприятии трудоустроено более 300 человек.

В «Сименс Энергетика АГ» подчеркнули, что СТГТ не относится к концерну Siemens AG. А сама компания с марта 2022 не выступала с новыми заявлениями.

Российский совладелец завода газовых турбин пока не комментирует судьбу производства в Ленобласти. Компания заявила, что планируются консультации с партнёрами из Германии.

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Напомним, немецкая компания Siemens заявила об окончательном уходе с российского рынка 12 мая. Также концерн сворачивает производство в России. Причиной такого решения стала ситуация между Россией и Украиной.

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