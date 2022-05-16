Санкт-Петербург, 16 мая 2022, 12:08 — REGNUM Завод по производству газовых турбин Siemens в Горелово Ленинградской области продолжит свою работу. Об этом 16 мая заявили представители АО «Силовые машины», являющегося совладельцем предприятия, пишет «Деловой Петербург».

Турбина Siemens
Турбина Siemens
Siemens Pressebild

«Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) — это совместный завод АО «Силовые машины» и компании «Сименс Энергетика АГ». Производство турбин под маркой Siemens развернулось в Ленинградской области с 2015 года. На сегодняшний день на предприятии трудоустроено более 300 человек.

В «Сименс Энергетика АГ» подчеркнули, что СТГТ не относится к концерну Siemens AG. А сама компания с марта 2022 не выступала с новыми заявлениями.

Российский совладелец завода газовых турбин пока не комментирует судьбу производства в Ленобласти. Компания заявила, что планируются консультации с партнёрами из Германии.

Читайте также: Siemens уходит нехотя, под давлением внешних высокопоставленных лиц

Напомним, немецкая компания Siemens заявила об окончательном уходе с российского рынка 12 мая. Также концерн сворачивает производство в России. Причиной такого решения стала ситуация между Россией и Украиной.

Читайте также: Рикошет от санкций: эксперт об уходе Siemens с российского рынка

Читайте также: Эксперт полагает, что уход Siemens будет длительным и принципиальным

Читайте ранее в этом сюжете: Сеть: «Свято место пусто не бывает» — Siemens сворачивает деятельность в РФ