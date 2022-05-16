Пенза, 16 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Пензенской области за сутки подтвердили 65 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 48 человек. Госпитализировали за минувший день 27 ковид-пациентов, сообщает 16 мая общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Пензенской области зарегистрировали 186 057 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии выздоровели 179 669 пациентов, скончались 5862 человека, из них двое — за сутки.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 7 по 13 мая в мире зарегистрировали порядка 3,4 млн случаев заражения коронавирусом, что примерно на 0,2 млн случаев больше, чем за предыдущий аналогичный период.

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