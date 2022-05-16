Улан-Удэ, , 11:58 — REGNUM На дорогах Бурятии с начала года зарегистрировано 12 ДТП с участием пассажирских автобусов. В результате три человека погибли, 26 получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Маршрутный автобус в Бурятии МВД Бурятии

В половине случаев аварии произошли по причине водителей автобусов. Так, зафиксировано пять столкновений транспортных средств, пять случаев падения пассажиров и два наезда на пешеходов.

«Наиболее аварийным днём стал вторник (3 ДТП), а по времени суток период с 19 до 20 часов», — добавили в ведомстве.

За 4,5 месяца сотрудники полиции возбудили 1,1 тыс. административных дел против водителей автобусов. Камеры выявили более 1,6 тыс. совершённых ими нарушений правил дорожного движения.