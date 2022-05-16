Калуга, 16 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Калужской области в первом квартале 2022 года выявлено 149 нарушений в сфере охраны труда, проведено 18 расследований несчастных случаев на производстве, к административной ответственности привлечено 146 лиц, по 11 материалам рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам координационного совещания руководителей органов государственной и федеральной власти области 16 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

В 2021 году на калужских производствах произошло и расследовано 36 несчастных случаев с тяжелыми последствиями. Погибли 11 работников. Основными причинами возникновения производственного травматизма является нехватка знаний в области охраны труда у работодателей, их нежелание выделять средства на подготовку безопасного производства, а также низкий уровень контроля и дисциплины на рабочих местах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Обнинске при проведении работ на производственном предприятии с крепления сорвался лист металла, который насмерть придавил двух мужчин.