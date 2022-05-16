Ханты-Мансийск, 16 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 16 мая госпитализировали 14 больных с COVID-19, 51 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Это на одного человека больше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стал Нижневартовск — 12.

С начала пандемии в Югре к 16 мая насчитывается 210 206 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 207 127 пациентов, 2542 скончался (на одного человека больше, чем днём ранее).